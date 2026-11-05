“Il Comune faccia chiarezza sulle attività di verifica svolte nell’area dei pozzi termali”

Riceviamo e pubblichiamo. Mentre il sindaco Marco Piendibene celebra l’affidamento dei Bagni della Ficoncella alla Civitavecchia Servizi Pubblici fino al 2031, oggi la realtà restituisce un’immagine ben diversa: cancelli chiusi e struttura ferma per mancanza d’acqua a causa dei problemi sulla rete idrica. Davanti a questa situazione non accettiamo più narrazioni rassicuranti, annunci trionfalistici e comunicazioni a senso unico. I cittadini meritano risposte, non slogan. Per anni ci è stato detto che la Ficoncella sarebbe stata valorizzata e rilanciata; oggi, invece, ci ritroviamo con un sito termale chiuso e con interrogativi sempre più pesanti sul suo futuro. Il Sindaco, che continua a non ricevere i rappresentanti civici del Comitato (ennesima richiesta di incontro della scorsa settimana) non può limitarsi a comparire per sopralluoghi e/o dichiarazioni televisive locali, senza contradditorio alcuno. Deve assumersi la piena responsabilità politica delle scelte adottate sulla risorsa termale e spiegare pubblicamente ai cittadini quale impatto abbiano avuto le attività di verifica e le trivellazioni effettuate nell’area dei pozzi. Lo stesso Comune ha comunicato che sono in corso accertamenti e monitoraggi sui pozzi termali, i cui risultati saranno resi noti nei prossimi giorni.

I cittadini hanno il diritto di sapere:

• quale sia l’effettivo stato della risorsa idrica e termale;

• quali siano stati gli effetti delle attività svolte sui pozzi;

• se esista un collegamento tra le criticità emerse e la chiusura della struttura;

• quali garanzie esistano affinché un patrimonio storico della città venga realmente tutelato. Oggi più che mai appare contraddittorio annunciare un affidamento fino al 2031 e, contemporaneamente, assistere all’ennesima interruzione del servizio, stavolta per l’assenza dell’elemento essenziale che dovrebbe alimentare il complesso termale: l’acqua.

In questi giorni basta affacciarsi sulla strada per l’Aquafelix e vedere dove si disperde l’acqua termale. Per questo rivolgiamo un appello a cittadini, associazioni, utenti e forze sociali affinché si apra una vera mobilitazione pubblica. La Ficoncella non è proprietà della politica di turno: è un bene comune appartenente alla città. Marco Piendibene riferisca pubblicamente sulla situazione dei pozzi, sulle trivellazioni effettuate e sulle ragioni che hanno portato all’ennesima chiusura della Ficoncella. I cittadini hanno il diritto di conoscere la verità e di difendere uno dei patrimoni più preziosi del territorio.

Comitato Ficoncella Libera