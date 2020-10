Il Comune di Tolfa attiva le bonifiche ambientali su Marinaccia, Marano e la Tolfa Santa Severa

Il Comune di Tolfa ha attivato una serie di bonifiche ambientali su alcuni siti del territorio comunale in base ad un contributo finanziario ottenuto mediante la partecipazione ad un bando della città metropolitana di Roma capitale. Il progetto prevede l’attivita’ di recupero dei rifiuti di diverse tipologie come grandi ingombranti, Raee, rifiuti speciali e altro che abbandonati da tempo hanno dato luogo a piccole discariche. I luoghi individuati, anche lontani dal paese, sono il risultato di segnalazioni fatte dalle forze dell’ordine, agricoltori, cacciatori, cittadini ed escursionisti nel tempo. Si tratta pertanto di interventi tecnici organizzati e fatti da ditta specializzata e con mezzi tali da poter arrivare in punti più lontani e comunque non possibili con le normali forze lavoro a disposizione dell’ente nella quotidiana attività. Le zone individuate sono la Marinaccia, il Marano e la Tolfa Santa Severa. L’iniziativa portata avanti dal Vice Sindaco Stefania Bentivoglio e dall’Assessore Antonio Stefanini prevede anche una campagna di comunicazione sul tema dell’abbandono quale fonte di inquinamento duraturo nel tempo sia sulla terraferma che nel mare. Oltre alla importanza della attività da svolgere, peraltro già sviluppata da molti volontari nei luoghi vicino al centro urbano, si vuole far crescere la cultura del non abbandono e la possibilità di utilizzo di tutti i servizi presenti per rispondere alla raccolta dei rifiuti in maniera intelligente.