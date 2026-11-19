Riceviamo e pubblichiamo. Il Comune di Tarquinia esprime profonde condoglianze alla famiglia di Vittorio Peruzzi, recentemente scomparso, e si unisce al dolore della moglie Roberta, dei familiari e degli amici. Collezionista d’arte di rilevante prestigio, Vittorio Peruzzi aveva scelto Tarquinia come propria dimora, creando a Piane del Marta una casa-museo che ospita la Collezione Peruzzi, raccolta di oltre duecento opere di arte moderna e contemporanea italiana, con particolare attenzione alle opere seriali. Con riservatezza, generosità e competenza, ha aperto la sua collezione a studenti, studiosi, artisti e cittadini, offrendo alla comunità tarquiniese un’importante occasione di avvicinamento all’arte contemporanea. L’Amministrazione comunale ricorda con stima la sua figura discreta e colta, il suo impegno nella valorizzazione culturale del territorio e la sua sensibilità umana. Comune di Tarquinia.