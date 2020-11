Il comune di Santa Marinella partecipa alla giornata contro la violenza sulle donne

"Per una notte il nuovo Municipio di Santa Marinella si è illuminato di rosso. Un’immagine suggestiva, ma soprattutto simbolica, per celebrare in silenzio e senza la presenza di persone la giornata internazionale contro la violenza sulle donne" dichiarano dal Comune

Quest’anno, purtroppo l’emergenza Covid, non ha permesso l’organizzazione di appuntamenti convegni o sit-in pubblici, per parlare di un tema tanto difficile, quanto drammaticamente di attualità, ma l’amministrazione comunale ha voluto, ugualmente, dimostrare di essere molto attenta a questa problematica e di avere realmente a cuore la tutela delle donne.

E non è un caso se a dispetto del passato, per la prima volta con la nomina del Sindaco Pietro Tidei, l’intero consiglio comunale di Santa Marinella si è tinto di rosa.

Davvero alta, infatti, la presenza femminile nell’attuale maggioranza di governo cittadino. Sono ben sei sui dieci di maggioranza Patrizia Befani, Claudia Calistri, Maura Chegia, Marina Ferullo, Paola Fratarcangeli e Danila Verzilli le consigliere comunali di maggioranza cui si affiancano, con delega di assessore Roberta Gaetani e Stefania Nardangeli.

«Sono molto orgoglioso per avere una simile rappresentanza di donne nella mia squadra – ha commentato Tidei – e devo sicuramente dire che il loro apporto si è rivelato sempre fondamentale e di sicuro ha fornito quel valore aggiunto ad una amministrazione che sta lavorando a tutto campo per la città»”.