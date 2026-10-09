Il Comune di Santa Marinella aderisce alla definizione agevolata, via alla rottamazione degli interessi

Il provvedimento consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria senza maggiorazioni, interessi o penalità, offrendo anche la possibilità di rateizzazione per Tari, IMU, canoni per occupazione suolo pubblico e pubblicità, multe stradali e debiti patrimoniali vari, relativi a somme accertate entro il 31 dicembre 2025

Riceviamo e pubblichiamo. Il Consiglio Comunale di Santa Marinella, nella seduta del 6 ottobre scorso, ha approvato all’unanimità il Regolamento per la Definizione Agevolata delle Entrate Comunali, predisposto dall’Assessorato al Bilancio in base alla Legge 30 dicembre 2025 n. 199.

Il provvedimento consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria senza maggiorazioni, interessi o penalità, offrendo anche la possibilità di rateizzazione per Tari, IMU, canoni per occupazione suolo pubblico e pubblicità, multe stradali e debiti patrimoniali vari, relativi a somme accertate entro il 31 dicembre 2025. Per aderire, i cittadini avranno 90 giorni di tempo dalla pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale per presentare domanda per via telematica o recandosi all’Ufficio Tributi in Via Cicerone.

«Questa misura rappresenta un concreto aiuto per chi si trova in difficoltà economiche» ha dichiarato il sindaco Alessio Manuelli, a cui fanno eco le parole dell’assessore al bilancio e vicesindaco Sergio Bucciarelli: «Un provvedimento di grande equità e vicinanza alla cittadinanza, volto a venire incontro alle famiglie in un momento di congiuntura sfavorevole». Resta inteso che, alla scadenza dei termini, gli uffici comunali riattiveranno le procedure di riscossione coattiva come previsto dalla legge. Comune di Santa Marinella.