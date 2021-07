Il Comune di Allumiere sospende la graduatoria del “concorsone”. Annullamento più vicino

“Sospendere gli effetti della graduatoria finale del “Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 Istruttori Amministrativi – Cat. C1, CCNL Funzioni Locali, con riserva di n. 1 posto al personale interno dell’Ente”, approvata con determinazione del III settore n. 168 del 14/12/2020, e la concessione in scorrimento ad altri enti che ne facciano richiesta”. E’ la parte conclusiva della determinazione pubblicata dal Comune di Allumiere, a firma del responsabile del settore Emanuela Sgamma. Un passaggio che ha del clamoroso e che fa pensare ad un annullamento del concorsone molto più vicino. Ora anche tutti gli altri comuni che hanno attinto dalla graduatoria potrebbero orientarsi su una sospensione cautelativa delle assunzioni. Ecco la delibera pubblicata dall’ente collinare.