Il Comune destina l’immobile di via Palmiro Togliatti alla Asl Roma4

Grazie ai finanziamenti PNRR anche per il distretto 1 della asl Roma 4 si profila un significativo riordino e potenziamento dell’assistenza sanitaria. In questo quadro già in forte evoluzione si inserisce una decisione del comune di Civitavecchia che in una recente delibera di giunta ha individuato un immobile sito in via Palmiro Togliatti da destinare alla Asl Roma 4. La Asl Roma 4 sta valutando l’utilizzo ottimale del bene, sempre nell’ambito di una più complessiva riorganizzazione dei servizi. Si ritiene dunque di rivolgere un sentito ringraziamento al Comune di Civitavecchia.

“Ringrazio il sindaco Ernesto Tedesco, l’assessore ai Servizi Sociali Deborah Zacchei, l’assessore al Bilancio Paola Rossi, il delegato alla sanità, Massimo Boschini e la consigliera comunale Fabiana Attig – ha detto il Direttore Generale della Asl Roma 4, la dottoressa Cristina Matranga – per la sensibilità dimostrata verso le esigenze dei nostri utenti e il supporto assicurato all’azienda sanitaria locale in questa partita. Grazie a questo accordo riusciremo ad assicurare un servizio ancora più vicino ai bisogni degli utenti”.