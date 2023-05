Il Comune ci riprova, ecco il consiglio comunale bis sul bilancio. La Attig è vice presidente

Si terrà domani mattina a partire dalle 9 una nuova seduta di consiglio comunale in aula Pucci. Si tratta della seconda convocazione per il rendiconto, consiglio comunale saltato martedì scorso per mancanza del numero legale. Prima dell’illustrazione dell’assessore Francesco Serpa sarà necessario capire se l’assise avrà i numeri per approvare il provvedimento, sebbene il quorum si abbassa nella seduta bis. I quattro dissidenti, Emanuela Mari, Raffaele Cacciapuoti, Daniele Perello e Matteo Iacomelli sono in forse. Intanto oggi Fabiana Attig è stata eletta vice presidente del consiglio comunale al primo tentativo. La civica de La Svolta ha raggiunto la quota necessaria di 17 voti. “Sono veramente soddisfatta di questo incarico – ha detto – anche perché la scelta è stata fatta sia da esponenti della maggioranza che dell’opposizione”.