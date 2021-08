Il Comune ci ripensa, l’area ex-fungo torna libera sosta in attesa della riqualificazione

Con la revoca della delibera 147 del 18 agosto per quanto riguarda l’area dell’ex fungo, è stata annullata l’istituzione del servizio di sosta a pagamento. Nell’immediato, resterà un parcheggio pubblico in attesa che si proceda alla realizzazione della nuova piazza centrale di Santa Marinella con annesso parcheggio multipiano. A comunicarlo è il Sindaco Pietro Tidei. “La decisione è stata assunta sulla base di alcune importanti considerazioni e dando anche il doveroso ascolto a numerosi cittadini. Innanzi tutto la stagione balneare turistica sta volgendo al termine e, quindi l’impatto economico sarà estremamente limitato. La decisione è stata condivisa dall’intera maggioranza. Un ringraziamento particolare va fatto alla sempre alla nostra multiservizi per l’attenta opera di sistemazione e pulizia di questi terreni che ora sono realmente più fruibili dall’utenza.” Va meglio considerato l’aspetto comunicazionale dell’operazione “parcheggi”. Sta per abbattersi sui conti comunali lo tsunami dei debiti del dissesto, un mutuo di almeno 10 milioni da ripagare nei prossimi vent’anni che ha necessita di entrate certe e continuative nel tempo. A questo serviranno i 335.000 euro che la sms si è impegnata a versare annualmente nelle casse comunali. “Si tratta di una situazione temporanea ed in evoluzione, in quanto dopo decenni di totale abbandono di questa zona della città è intenzione di questa amministrazione, attuare un vero progetto di riqualificazione del centro storico di Santa Marinella, che passa anche attraverso la creazione di una grande piazza. L’iniziativa sarà attuata attraverso la procedura di project financing con una gara a evidenza pubblica e permetterà al comune di avere al termine delle opere anche la presenza di un parcheggio multipiano sotterraneo e altri locali ad uso commerciale”.