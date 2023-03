Il Comune assegna 14 nuovi alloggi popolari: “Una prima risposta all’emergenza casa”

Si è tenuta ieri la conferenza stampa convocata dall’amministrazione comunale per annunciare l’assegnazione di 14 case popolari, più le tre che sono state già consegnate nei mesi scorsi. “Il lavoro non è stato affatto semplice – dichiara il sindaco Ernesto Tedesco – anche perché si devono mettere in moto dei meccanismi che riguardano due realtà amministrative, in questo caso quella del Comune e dell’Ater. Ad ogni modo siamo riusciti a dare dei riscontri significativi, ringrazio chi ha lavorato sodo per arrivare a centrare questo risultato e la pazienza di chi ha saputo aspettare questo momento, vale a dire gli assegnatari”. Le richieste però sono ancora tantissime: “Circa 800 – rivela l’assessore ai servizi sociali Cinzia Napoli -. Sappiamo bene che le assegnazioni che facciamo oggi rappresentano soltanto un piccolo segnale e che il problema è tutt’altro che risolto”.