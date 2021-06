Il Comune approva anche il rendiconto: tanta polemica, pochi numeri. Le grane Sgr e Csp

Fra i temi inerenti all'ordine del giorno quello di Sgr e Csp. Sul primo l'opposizione ha sollevato diversi dubbi, in particolare che possano arrivare i 6 milioni di euro iscritti a bilancio entro la fine del mese. Su Csp solita bagarre, e fari puntati sulle perdite della partecipata

E’ stato approvato anche il rendiconto finanziario 2020, entrate ed uscite dello scorso anno. Votazione quasi copia e incolla con quella del bilancio di previsione. Provvedimento che passa con i soli voti della maggioranza, contrari Pd e M5stelle, escono dall’aula Fratelli d’Italia e La svolta. “L’eterno indeciso” Vittorio Petrelli non era presente in aula. Ancora una volta si è parlato poco di numeri, a cominciare dall’illustrazione dell’assessore al bilancio Norberta Pietroni. Pochissimi gli interventi incentrati sul tema finanziario, alla fine si è parlato di Terme, Fattori e addirittura del concorso di Allumiere. Fra i temi inerenti all’ordine del giorno quello di Sgr e Csp. Sul primo l’opposizione ha sollevato diversi dubbi, in particolare che possano arrivare i 6 milioni di euro iscritti a bilancio entro la fine del mese. Su Csp solita bagarre, e fari puntati sulle perdite della partecipata.