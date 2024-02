Il Comune accantona 4 milioni di euro per il fondo contenziosi

Tra le cause in corso, in cui il Pincio indica un'altra probabilità di uscirne come soccombente, c'è quella con la Regione Lazio, da 1,3 milioni di euro

Ammonta a poco più di 4 milioni di euro l’accantonamento del Comune di Civitavecchia per quello che riguarda il fondo contenziosi. Il dato è presente nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione, 2024-2026, che andrà in approvazione il prossimo 9 febbraio. Tra le cause in corso, in cui il Pincio indica un’altra probabilità di uscirne come soccombente, c’è quella con la Regione Lazio, da 1,3 milioni di euro. “Il “Fondo Contenzioso” è complessivamente pari a € 4.052.897,24 – si legge sul documento in questione – un valore in linea con la sommatoria dei valori dei singoli contenziosi pendenti, ponderati per le rispettive probabilità di soccombenza. A queste, si aggiungono le risorse accantonate nel “Fondo Passività Potenziali” che nel risultato di amministrazione presunto ammontano ad € 1.296.021,01”.