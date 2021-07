Il Comitato strisce blu: “La situazione a Santa Marinella è davvero preoccupante”

“A pensar male è peccato ma spesso ci si indovina. Mai massima fu più adatta alla situazione che sta vivendo Santa Marinella. L’incubo che con i soldi pubblici vengano realizzate le infrastrutture per poi regalarle a una ditta privata si sta pian piano materializzando. Le scelte altalenanti e ondivaghe dell’amministrazione, infatti, non lasciano prevedere niente di buono. Il ricordo delle Delibere approvate durante il primo lock down è ancora fresco. In quel periodo drammatico l’unico interesse dell’amministrazione sembrava quello di garantire la privatizzazione delle attività e non di tutelare la salute dei cittadini. I parcheggi, ovviamente, erano uno dei servizi che ingolosiva maggiormente le mire speculative della maggioranza. Più recente ancora è l’inserimento nel Bilancio di previsione di un anticipo di € 850.000 sulla concessione da parte del soggetto privato che avrebbe gestito gli stalli. Accordo che sembrava già concluso e poi misteriosamente saltato. La versione ufficiale che l’amministrazione si è sbrigata a diffondere è quella che abbia deciso di assegnare la gestione dei parcheggi a pagamento alla Santa Marinella Servizi. I dubbi su queste dichiarazioni non sono pochi! In città, infatti, molti sospettano che l’improvviso dietrofront della società privata, sia stato dettato esclusivamente dalla possibilità di evitare di investire risorse proprie sui lavori propedeutici alla realizzazione degli stalli a pagamento. Più semplice farli realizzare dal Comune con i soldi pubblici e poi quando tutto è pronto, senza cacciare una lira, limitarsi a gestire e incassare comodamente. Nessuno si sorprenderebbe se dopo un primo anno di gestione da parte della multiservizi, con una motivazione, più o meno plausibile, si procedesse alla concessione del servizio al privato. Scelta coerente a quanto deliberato inizialmente e in linea con la politica mirata a svendere i beni pubblici, appartenenti a tutti, a vantaggio degli interessi di pochi. A tutto questo si aggiunge che su questo tema gli abitanti di Santa Marinella hanno chiesto di poter esprimere la propria opinione mediante un referendum, promosso con una raccolta firme senza precedenti. La loro richiesta, però, viene puntualmente ignorata dal Sindaco, che non perde occasione per mortificare l’impegno dei cittadini diffondendo bugie indegne per un amministratore pubblico. la macchina comunale, anzi, sta procedendo a spron battuto alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per avviare questo nuovo balzello pensato e voluto sulla pelle della gente. Il Comune che non trova soldi per garantire servizi basilari, con disinvoltura profonde sforzi per installare torrette, realizzare strisce blu e accelera per avviare questa nuova tassa sulla mobilità ai danni dei cittadini. Gli stessi cittadini che, attoniti, stanno assistendo alla trasformazione degli stalli di parcheggio, che da gratuiti diventeranno a pagamento. La situazione a Santa Marinella è davvero preoccupante. Decisioni e scelte dell’amministrazione difficilmente possono essere compresi dalla normale analisi politica. Richiederebbero, piuttosto, diverse sedute di psicanalisi”. Lo dichiara il Comitato Strisce Blu.