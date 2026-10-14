Il comitato “No al biodigestore” consegna 5700 firme al presidente della Regione Rocca

Riceviamo e pubblichiamo. Si è tenuta ieri presso la X Commissione ” Urbanistica, mobilità e rifiuti” della Regione Lazio l’audizione del comitato “No al biodigestore – Civitavecchia” all’inizio della quale sono state consegnate le oltre 5700 firme della petizione popolare dei cittadine e cittadini di Civitavecchia e del comprensorio, rivolta al presidente Rocca, per testimoniare la volontà generale contraria ad ogni ulteriore aggravio di servitù ambientali e ribadire compattamente la più ferma opposizione all’impianto di produzione di biometano della società Ambyenta Lazio e all’ampliamento della discarica di Fosso Crepacuore.

In quella sede abbiamo portato la voce alta e forte del territorio, martoriato da decenni di grave e persistente pressione ambientale. Abbiamo registrato con favore la trasversale unanimità di posizioni dei rappresentanti istituzionali di Regione, Città metropolitana e Comune di Civitavecchia presenti. Tutti concordano nel rappresentare alla Regione la necessità di percorrere, ciascuno per le proprie competenze, ogni possibile via per giungere alla revoca della determina regionale autorizzativa (PAUR) dell’impianto di biodigestione e negare l’autorizzazione all’ampliamento della discarica.

Con chiarezza abbiamo espresso la nostra determinazione a far sì che tali impianti non vengano realizzati.

Da rimarcare negativamente, ancora una volta, l’assenza del presidente della Città metropolitana Gualtieri e dei suoi rappresentanti e ci aspettiamo che quanti a lui vicini politicamente gli rappresentino con chiarezza che questo territorio non è al suo servizio.

Continueremo a tenere alta l’attenzione nei confronti di tutti i livelli istituzionali e politici vigilando affinché le dichiarazioni e le giuste intenzioni si trasformino in atti concreti.

In proposito abbiamo sollecitato la discussione in Consiglio Metropolitano e in Consiglio Regionale delle rispettive mozioni presentate.

Abbiamo accolto con favore la convocazione, da noi richiesta negli incontri con i Primi cittadini del comprensorio, del consiglio intercomunale per il prossimo 30 ottobre a Civitavecchia. Intanto diamo appuntamento a tutte e tutti i cittadini all’assemblea convocata dal comitato per mercoledì 14 ottobre alle ore 17:30 in aula Pucci per approfondire questi argomenti e decidere le prossime iniziative.

COMITATO NO AL BIODIGESTORE CIVITAVECCHIA