Il Civitavecchia vince 1-0 in amichevole contro il Dlf: partenza in sordina per i nerazzurri

Il Civitavecchia vince 1-0 al “Gagliardini” nell’amichevole contro il Dlf. Di Samuele Cerroni il gol partita, dopo una ventina di minuti di gioco. Gambe pesanti e poco ritmo fra i nerazzurri allenati da mister Alessio Bifini. Normale dopo un decina di giorni di allenamenti e di carico di lavoro. L’undici iniziale ha visto Sarracino in porta, in difesa Mancini, Serpieri, Paolo Cerroni e Funari, a centrocampo Hrustic, Proietti e Gagliardi, in attacco Ruggiero, Vittorini e Samuele Cerroni.