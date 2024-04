Un successo per 4-3 nella penultima giornata in Eccellenza. Tanto spettacolo al campo Tamagnini di Civitavecchia fra i padroni di casa e la Luiss. Vantaggio di Papaj dopo appena 1′ per i nerazzurri. Il raddoppio arriva ad inizio ripresa grazie a Contini. Poi la reazione degli ospiti, in rete con una doppietta di Franchi. I locali si riportano avanti con la rete di Menghi, raggiunta da un calcio di rigore dell’ex Cpc Le Rose. Nel finale ancora in gol Menghi per il definitivo 4-3. Nel post partite l’annuncio di mister Scudieri che di comune accordo con il club lascerà a fine stagione.