Il Civitavecchia Calcio ha battuto in rimonta, 2-1 la Campus Eur, nella 26esima giornata del campionato di Eccellenza. Al comunale di Santa Marinella, stadio “Ivano Fronti”, i nerazzurri hanno prevalso dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio, in virtù della rete messa a segno da Sperati, al 7′. Pompei ha sfiorato il pareggio al 38′ colpendo la traversa. L’1-1 arriva ad inizio ripresa grazie a Menghi, che sorprende Bertini con un sinistro ravvicinato. Il 2-1 finale lo segna Vittorini con una magistrale punizione.