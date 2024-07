Il Civitavecchia piazza altri due colpi, Laurenti e Giranelli

Ora l'obiettivo del ds Marco Angelocore si sposta sulla ricerca di un attaccante. In uscita si registra la partenza del centrocampista Lorenzo Gagliardi

Il club nerazzurro continua a lavorare sul mercato in entrata. Sono oramai definiti anche gli arrivi del centrocampista Andrea Laurenti, che lo scorso anno ha militato nel Valmontone e del difensore Damiano Giranelli, classe ‘2005, ex giovanili della Lazio e Aurelia Antica Aurelio. Ora l’obiettivo del ds Marco Angelocore si sposta sulla ricerca di un attaccante. In uscita si registra la partenza del centrocampista Lorenzo Gagliardi.