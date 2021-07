Il Civitavecchia ora pensa all’attacco: ingaggiato l’esterno Luca Panico

Il Civitavecchia Calcio 1920 annuncia di aver acquisito per la stagione 2021/2022 le prestazioni sportive di Luca Panico. Un innesto che va a rimpinguare il fronte offensivo nerazzurro, con il classe 96′ che nello scacchiere tattico di mister Castagnari andrà a ricoprire il ruolo di esterno alto. Giocatore dotato sotto il punto di vista tecnico, brevilineo e duttile, visto che può essere impiegato anche come intermedio nei tre di centrocampo, proveniente dal Tivoli nell’ultima stagione pre-Covid, ha militato nella stagione 2020/2021 nell’Aranova. Passato altrettanto importante visto che precedentemente, per quattro stagioni, ha giocato in serie D nel Trastevere. “Il suo arrivo da forza e incisività all’intera rosa – si legge nella nota del club -. Panico, capace di interagire nell’economia della gara anche quando subentra in corso d’opera, senza nessun dubbio, alzerà il livello tecnico dell’intera squadra”.