Il Civitavecchia ko a Valmontone 4-2, ma chiude in 9 contro 11

Il Civitavecchia esce sconfitto dalla trasferta di Valmontone, 4-2 il risultato a favore dei locali. Ma si tratta di un ko profondamente viziato dagli episodi arbitrali, soprattutto nel finale di partita. Quando sono stati espulsi prima Paolo Cerroni e poi Pompei, quando il risultato era ancora di 2-2. In 9 sono giunte le reti di Danieli e De Filippo, che hanno condannato alla sconfitta la squadra di Scudieri. In precedenza erano arrivate le reti di Sevieri e Menghi, su rigore, per pareggiare quelle di Mastrantonio e Colasanti.