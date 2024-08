Nella giornata di ieri al Campo Sportivo “Vittorio Tamagnini” la prima squadra nerazzurra si è ritrovata per dare inizio alle danze per questa nuova stagione. Dopo il discorso di presentazione da parte della società a tutta la rosa in campo lo staff tecnico si è messo subito al lavoro tenendo alcuni esercizi leggeri di tecnica e di corsa per far ritrovare ai giocatori il feeling col campo e con la palla; con una comparsata dello storico tifoso nerazzurro Roberto Giacomini accolto dagli applausi di tutti i presenti sul terreno di gioco a condire il pomeriggio di sorrisi al Tamagnini.

Il tutto si è chiuso con la più classica delle partite d’allenamento fra la squadra “Arancione” e la squadra “ Blu” con quest’ultima che è uscita vincitrice dalla sfida per 3 reti a 0, due delle quali realizzate da Giustini e Funari. “La giornata di ieri è stata l’inizio di un percorso che ci auguriamo possa regalarci tante soddisfazioni in questi mesi poiché crediamo fermamente che questo gruppo potrà raggiungere grandi obiettivi e, per farlo, con la consapevolezza che voi, popolo nerazzurro, supporterete i nostri ragazzi ovunque andremo”, afferma il club.