Un Civitavecchia che sa solo vincere. I nerazzurri battono 4-0 il Fregene in trasferta nella sesta giornata di andata nel campionato di Eccellenza. Per la squadra di Francesco Colantoni è la settima vittoria di fila, contando anche le due ottenute in Coppa Italia d’Eccellenza. Di Damiani, doppietta, un gol per tempo, Fontana e De Costanzo le segnature degli ospiti che salgono a quota 15 punti in classifica.
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Il Civitavecchia è un rullo compressore, 4-0 a Fregene: in gol Damiani (2), Fontana e De Costanzo
Per la squadra di Francesco Colantoni è la settima vittoria di fila, contando anche le due ottenute in Coppa Italia d'Eccellenza