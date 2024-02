Il Civitavecchia crolla a Montespaccato, 4-1 e va a -9 dalla vetta della classifica

Un ko che brucia, per le modalità e per le conseguenze di classifica. Il Civitavecchia affonda a Montespaccato, 4-1 il risultato, esattamente come all’andata. Mattatore di giornata l’attaccante locale Mancini, autore di un poker di reti. Primo tempo equilibrato, terminato 1-1 con il vantaggio iniziale di Mancini e il pareggio di Vittorini, su calcio di rigore allo scadere. Nella ripresa il crollo. Ora la vetta è lontana 9 punti.