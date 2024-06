“Il Civitavecchia Calcio sarà forte, la squadra farà sognare i propri tifosi”. Ieri si è svolta la presentazione della nuova stagione nerazzurra. In Compagnia Portuale il presidente Patrizio Presutti ha presentato il suo nuovo socio, il “presidente 2.0” Massimo Mecozzi, imprenditore del settore portuale. Accanto a loro il tecnico Massimo Castagnari, gradito ritorno.

“A me non piace perdere – ha detto Mecozzi – si gioca per vincere, per questo motivo costruiremo un Civitavecchia forte, in grado di far sognare i propri tifosi. Punteremo molto anche sul settore giovanile, ci saranno rette e kit gratis nella prossima stagione. In cambio chiediamo impegno, serietà e attaccamento alla maglia”.

“Sono felice e onorato di collaborare con Massimo Mecozzi – afferma Presutti – il nostro è un progetto che parte da lontano. Con lui il Civitavecchia è decisamente più forte, il progetto è minimo di tre anni. Vittorini? Lo incontreremo presto, lui vuole restare e noi vogliamo tenerlo”.

“Le parole dei presidenti sono molto importanti – ha detto Castagnari – il Civitavecchia va in campo per vincere, sono d’accordo. Il mio vice è Massimiliano De Luca, Carlo Di Clemente sarà il preparatore atletico, Alessio Giorgi il preparatore dei portieri. Per il mercato è ancora presto. Il campionato senza gli under? Sarà come tornare alle origini”.