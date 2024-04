Il Civitavecchia Calcio non va oltre il pari a reti bianche ad Aranova

Il Civitavecchia impatta a reti bianche in casa dell’Aranova, finisce 0-0 il turno valido per la trentesima giornata in Eccellenza. Di occasioni però i nerazzurri ne hanno avute e anche di clamorose. Tre i legni colpiti dalla Vecchia nell’arco dei 90′. Il primo al 37′ con Luciani, il suo tiro cross, deviato, si stampa sul palo. Nella ripresa, al 48′, gran giocata di Menghi che si libera dal marcatore e dal limite dell’area lascia partire un siluro che si stampa sulla traversa. Il tris di montanti arriva nel finale, quando Gagliardi, da poco subentrato a Petruccetti, calcia dalla lunga distanza cogliendo il palo, ma dopo una provvidenziale deviazione del portiere Sideri. Nel finale Paolo Cerroni ha indossato i guanti da portiere per sostituire l’infortunato Midio.