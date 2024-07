Il Civitavecchia Calcio ingaggia l’esterno d’attacco Samuel Morales

Riceviamo e pubblichiamo. L’esterno d’attacco classe 2004 ha deciso di iniziare questa nuova avventura in maglia nerazzurra ed è diventato ufficialmente un giocatore del Civitavecchia Calcio 1920. Esterno di grande qualità e rapidità che è cresciuto nei settori giovanili della AS Roma e dell’Arezzo; nonostante la giovane età Samuel ha mostrato da subito abilità interessanti in Serie D dove ha giocato una ottima stagione con la maglia dell’Aprilia Racing Club tanto che il nostro attuale Direttore Sportivo Marco Angelocore ha voluto portarlo al Civitavecchia Calcio 1920 dopo che entrambi nella scorsa annata hanno fatto parte del club di Aprilia. Popolo nerazzurro, adesso vi chiediamo di far sentire il nostro affetto che ci ha sempre contraddistinti per augurare il migliore dei benvenuti al nostro nuovo giocatore augurandoci che questo possa solo essere l’inizio di un grande percorso insieme. Civitavecchia Calcio.