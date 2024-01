Il Civitavecchia bloccato sul pareggio 2-2 dall’Audace

Un pari carico di rimpianti per i padroni di casa, in vantaggio al 17' con Scalzone e ripresi da ferrante dieci minuti più tardi. Nella ripresa entra Vittorini e segna dopo appena tre minuti, ma Montesi pareggia di nuovo al 65'

Finisce in pareggio, 2-2, la sfida del Civitavecchia Calcio opposto al Tamagnini di Campo dell’Oro all’Audace 1919. Un pari carico di rimpianti per i padroni di casa, in vantaggio al 17′ con Scalzone e ripresi da ferrante dieci minuti più tardi. Nella ripresa entra Vittorini e segna dopo appena tre minuti, ma Montesi pareggia di nuovo al 65′. Nel finale il Civitavecchia ci prova ma non trova mai il guizzo vincente. Nel primo tempo è stato espulso Fatarella.