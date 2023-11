Il centrodestra non molla il caso Tidei, oggi assemblea pubblica “Verità per la città”

“Le vicende che nell’ultimo mese hanno investito in negativo Santa Marinella e Santa Severa, facendola diventare un caso mediatico di rilievo nazionale, sono state caratterizzate da un assordante silenzio da parte di tutta la maggioranza, a partire da sindaco e giunta. Per questo, abbiamo ritenuto indispensabile organizzare un dibattito pubblico tra i consiglieri comunali di opposizione di centrodestra, partiti politici, comitati cittadini e la cittadinanza che è stata privata del diritto di assistere alla seduta segreta del 23 ottobre, nella quale si sono discussi i vari aspetti politici e amministrativi di vicende che riguardano la nostra comunità. Invitiamo la cittadinanza tutta a partecipare venerdì 3 novembre a partire dalle ore 17.00 all’assemblea pubblica ‘Verità per la città’ – Oratorio Parrocchia San Giuseppe, Via della Libertà 19”, lo dichiarano i consiglieri comunali di centrodestra.