“Ho dato la mia disponibilità, ma ho trovato una classe politica romana che ha avuto paura di decidere”. Lo ha detto l’ex sindaco Alessio De Sio, analizzando la sconfitta del centrodestra alle ultime amministrative nell’incontro promosso da Roberta Morbidelli e Attilio Bassetti, due giorni fa al Think tank di via Annovazzi.

“La situazione in pratica è stata questa, c’è chi diceva che a Poletti non si poteva dire di no, chi invece affermava, e adesso con Tedesco come facciamo? Infine Grasso, qualcuno mi ha detto, ha tentato due volte, ora vuole provare per la terza volta, lasciamolo fare. C’è stata indecisione e mancanza di interesse, oltre all’assenza di una cabina di regia.

Poi ho visto anche della presunzione. La visita di Arianna Meloni? Di Giorgia ce n’è una sola, a quell’incontro vidi poca partecipazione. Quando fui sindaco io a Civitavecchia venivano figure di spicco dei partiti, durante questa campagna non s’è visto quasi nessuno. Il 34% al primo turno? Non rilevante, in virtù della mia esperienza ho capito che al ballottaggio si riparte da zero”.