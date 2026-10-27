Il Centro per l’Impiego torna a Civitavecchia. Da novembre il servizio sarà operativo in città con due sedi, in viale Togliatti e in viale della Vittoria, con l’inaugurazione in programma lunedì 9 novembre.

“Il ritorno – spiegano da Palazzo del Pincio – chiude un’assenza che durava da anni, da quando il servizio era stato trasferito fuori città, e arriva al termine di un percorso che l’amministrazione ha avviato fin dall’inizio del mandato. Con un primo atto di indirizzo, all’inizio del 2025, il Comune ha formalizzato l’impegno a riportare il centro a Civitavecchia; sono poi state avviate le procedure per individuare le sedi idonee, con il lavoro sui locali e in costante raccordo con la Regione Lazio, competente sul servizio, che ha messo a disposizione le risorse necessarie.

Il ritorno si lega anche alla fase di transizione che attende la città con il phase out del polo energetico. L’auspicio è che le due sedi possano diventare un punto di riferimento per accompagnare i lavoratori coinvolti verso percorsi di riqualificazione e aggiornamento professionale, a tutela dei livelli occupazionali”.

“Il ritorno del Centro per l’Impiego è una buona notizia per Civitavecchia, e arriva dopo un lavoro paziente che questa amministrazione porta avanti da inizio mandato,” dichiara il sindaco Marco Piendibene. “Riportare in città un presidio per il lavoro, dopo anni, significa restituire ai cittadini un servizio essenziale, proprio mentre ci prepariamo alla transizione del polo energetico. Abbiamo fatto la nostra parte individuando le soluzioni sul territorio, e le risorse messe a disposizione dalla Regione ci consentono oggi di arrivare al traguardo. È così, con costanza e senza clamore, che si costruiscono i risultati per una città.”

“Il lavoro è la cosa che conta di più, e riportare in città il Centro per l’Impiego è un risultato a cui tenevamo,” dice l’assessore al Lavoro Piero Alessi. “Ci siamo impegnati fin dall’inizio, passo dopo passo, individuando le sedi e tenendo il filo con la Regione. Due sedi danno al servizio una presenza concreta in città. Nei prossimi mesi, un centro per l’impiego pienamente operativo potrà fare la differenza per molti lavoratori, nei percorsi di orientamento e riqualificazione.”

“Il ritorno del Centro per l’Impiego passa anche dal lavoro sui locali, cominciato prima di me,” dice l’assessore all’Urbanistica e al Commercio Giancarlo Cangani. “Voglio ringraziare Enzo D’Antò, che mi ha preceduto all’Urbanistica e che su questo dossier ha avviato un percorso arrivato oggi a compimento. È la prova che, quando un’amministrazione lavora con continuità, al di là delle persone, i risultati per la città arrivano.”