Riceviamo e pubblichiamo. Da novembre il Centro per l’Impiego torna a Civitavecchia. L’operazione per la riapertura, con due sedi, del servizio in città è stata infatti conclusa. Ne dà notizia il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari. “Dal primo novembre il Centro per l’Impiego torna e lo fa con due strutture, dopo che la giunta Rocca ha raddoppiato l’impegno finanziario. Era una mia personale priorità politica, che mi ero posta all’inizio del mio mandato e ringrazio l’assessore Schiboni prima e l’assessore Calvi poi per aver definito l’operazione”, spiega l’esponente di Fdi. “Far ritornare il servizio in città è determinante, soprattutto in una fase in cui i lavoratori in uscita dal polo energetico dovranno essere accompagnati verso un aggiornamento del proprio ruolo occupazionale: di qui l’apertura delle due sedi di viale Togliatti e viale della Vittoria, che consentiranno tra le altre cose di potenziare le misure di conversione delle varie categorie interessate dalla transizione energetica. La Regione Lazio ha quindi assicurato al territorio due spazi fisici, adeguati e moderni, affinché sia pronto ad affrontare la fase delle profilature, dei corsi di formazione e di tutte le procedure necessarie ad assicurare una riqualificazione professionale orientata alla salvaguardia degli attuali livelli occupazionali ed alla creazione di nuovi posti di lavoro”, conclude Mari. La cerimonia di inaugurazione si terrà il 9 novembre.

Emanuela Mari

Aprirà a novembre il nuovo Centro per l’Impiego di Civitavecchia, evitando ai cittadini di doversi recare a Tarquinia per accedere ai servizi e ricevere assistenza nella ricerca di un’occupazione. Un risultato raggiunto che ho affrontato, insieme all’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Piendibene, per superare le criticità legate agli spazi e scongiurare la perdita del finanziamento PNRR destinato all’intervento. Per rispondere alle richieste della Regione Lazio, il Comune ha individuato due locali: uno già nella propria disponibilità e un secondo, più ampio, acquisito sul libero mercato. «Quando abbiamo affrontato questa vicenda, dichiara D’Antò, il rischio di perdere il finanziamento era concreto. Abbiamo lavorato con determinazione, insieme agli uffici e all’Amministrazione comunale, per individuare le soluzioni necessarie e recuperare una risorsa fondamentale per la città. Non si tratta di rivendicare meriti personali, ma di dare conto ai cittadini del lavoro svolto. L’apertura del Centro per l’Impiego è una risposta concreta a un disagio che ha colpito per troppo tempo le persone in cerca di occupazione. È questo il compito delle istituzioni: assumersi le proprie responsabilità e trasformare gli impegni in risultati», conclude D’Antò.

Enzo D’Antò.