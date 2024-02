Il centro di accoglienza in via Giusti è un caso, fra ordinanze di sgombero, sfratti e ricorsi

Anche Unicef e Banca del tempo dovranno consegnare le chiavi, anche se per ora regna l'impasse. Anche perché pare che all'associazione degli agenti di Polizia in pensione non sia arrivata alcuna comunicazione di dover abbandonare i locali

Il 31 gennaio scorso il Codacons ha ricevuto un’ordinanza di sgombero dal comune di Civitavecchia. Una disposizione che è conseguenza del progetto da “housing sociale per senza fissa dimora” nella palazzina di via Giusti. Un piano di realizzazione finanziato con i fondi del Pnrr, molto contestato da residenti e commercianti, ma anche dalle associazione che operano al piano terra e che dovranno lasciare gli immobili. Nell’ordinanza si fa riferimento all’obbligo di lasciare libero l’immobile entro 15 giorni, “decorso inutilmente il termine assegnato si procederà, senza ulteriore comunicazione, allo sgombero coatto dell’immobile, in danno di Codesta Associazione Codacons Lazio, con l’ausilio della Forza Pubblica”. Il Codacons farà ricorso. Anche Unicef e Banca del tempo dovranno consegnare le chiavi, anche se per ora regna l’impasse. Anche perché pare che all’associazione degli agenti di Polizia in pensione non sia arrivata alcuna comunicazione di dover abbandonare i locali.