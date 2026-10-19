“Il “centro cottura” di Via della Libertà nel degrado, serve bonifica”

Riceviamo e pubblichiamo. Torniamo a denunciare con forza lo stato di grave abbandono in cui versa il “centro cottura” di Via della Libertà, un’opera pubblica finanziata con i fondi del PNRR e terminata già durante la gestione commissariale, ma per la quale non si è mai provveduto a completare gli ultimi adempimenti tecnici necessari all’apertura. La stessa sorte della “Scuola centro” situata a pochi metri, un cantiere ormai concluso che sta accumulando ritardi e creando forti disagi alle famiglie, senza che dall’amministrazione sia mai arrivata una data certa per l’apertura. La situazione dell’area del “centro cottura” ha ormai raggiunto livelli inaccettabili: la vegetazione incolta e le sterpaglie sono diventate talmente folte ed elevate da arrivare a nascondere quasi completamente l’edificio stesso.

Parliamo di un’opera situata nel pieno centro storico della nostra città, un centro storico che in generale appare poco curato e ben lontano dall’essere valorizzato come meriterebbe, quello che dovrebbe rappresentare il nostro “salotto” e il principale biglietto da visita per residenti e visitatori, oggi invece lasciato nell’incuria più totale. Riteniamo assurdo che nessuno sia ancora intervenuto per bonificare la zona: stiamo parlando di un degrado visibile a chiunque e sotto gli occhi degli stessi amministratori che vi transitano davanti ogni giorno.

Leggiamo spesso comunicati entusiasti e numerosi post da parte dell’ufficio stampa del Comune che celebrano interventi di pulizia ordinaria di vie e parchi cittadini. Pulire la città è un dovere e va fatto. Tuttavia, vedere vie centrali e fra le più frequentate lasciate completamente allo sbaraglio non è in alcun modo giustificabile. La linea deve essere chiara: la cura del territorio non può essere a fasi alterne o a beneficio di foto opportunità. Altrimenti non è vera cura. Come già formalmente denunciato durante la seduta del Consiglio Comunale dello scorso 18 settembre, il Partito Democratico chiede all’Amministrazione Comunale di intervenire senza ulteriori indugi per: ripulire urgentemente l’area del Centro Cottura da sterpaglie e degrado, e di attivare immediatamente le procedure tecniche ed amministrative necessarie al completamento degli adempimenti e alla definitiva apertura della struttura a servizio della comunità. Crediamo che non esistano impedimenti tecnici o burocratici per non intervenire, serve un segnale immediato, con fatti e attenzione costante per i beni pubblici.

Partito Democratico Santa Marinella Santa Severa

La Segretaria Lucia Gaglione

Il Direttivo

Il capogruppo Consiliare Andrea Amanati