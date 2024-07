“Il Castello di Santa Severa a secco di eventi, danno enorme per il territorio”

Sulla situazione in cui da oltre un anno si trova il Castello di Santa Severa, nonostante le tante denunce e iniziative di mobilitazione da parte del locale Circolo PD, fa il punto anche la consigliera comunale con delega alle attività del Castello, Paola Fratarcangeli.

“L’evidente immobilismo della Regione Lazio – dichiara Fratarcangeli – nell’ultimo anno e mezzo, che si ripropone in modo davvero preoccupante anche quest’estate, è testimoniato dalla totale mancanza a metà della stagione turistica della programmazione del cartellone estivo, che sta provocando al nostro territorio per il secondo anno consecutivo un danno enorme in termini economici, culturali e, naturalmente, di immagine. Se pensiamo – continua Fratarcangeli – a come era gestita tutta la situazione dalla precedente amministrazione regionale, che aveva fatto del Castello di Santa Severa un centro culturale di primissimo piano con eventi e manifestazioni culturali di altissimo livello durante tutto l’anno e non solo nella stagione estiva, c’è veramente di che preoccuparsi.

Per quanto riguarda invece la convenzione tra Laziocrea e Comune di Santa Marinella – conclude Fratarcangeli – scaduta da oltre un anno, nei prossimi giorni sarà riunito un tavolo tecnico-politico tra Regione Lazio, Laziocrea S.p.A. e Amministrazione comunale per regolamentare e definire i termini della nuova convenzione.”

“Un atteggiamento così miope, – dichiarano i dem – che dimostra una completa mancanza di visione, non fa che deprimere le esigenze del nostro territorio: la sua naturale vocazione turistica dovrebbe essere invece al centro delle iniziative politiche della Regione, a cui spetterebbe innanzitutto il dovere politico di interfacciarsi regolarmente su questi temi con la nostra Amministrazione comunale e con le locali associazioni culturali. Nel frattempo peraltro anche le associazioni del territorio si stanno muovendo per sollecitare la Regione Lazio, facendo nascere dal basso il “Comitato Castello di Santa Severa”, a cui siamo vicini e daremo loro tutto il nostro sostegno.

A sostegno della nostra posizione si aggiunge anche l’intervento del consigliere PD Valeriani presidente della Commissione Trasparenza che ringraziamo: “A breve convocherò l’assessore competente e i vertici di Laziocrea in commissione trasparenza per conoscere quali siano i numeri dei visitatori del Castello, quali gli impegni e quali investimenti l’amministrazione regionale intende fare, considerando che il primo anno di gestione Rocca la stagione è partita con clamoroso ritardo e quest’anno siamo ancora in attesa di capire in che modo intendano valorizzarlo”. Chiediamo di risolvere al più presto – concludono i dem – una situazione che si fa di giorno in giorno più grave e incresciosa sia per l’immagine pubblica della Regione stessa che soprattutto per la ricaduta negativa sulle legittime aspettative dei residenti del territorio di Santa Marinella e Santa Severa e delle migliaia di turisti che da sempre visitano con piacere le nostre terre”. Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa.

“Sul destino del Castello di Santa Severa bene la convocazione della commissione trasparenza da parte del collega presidente Valeriani. Da ormai un anno esprimiamo preoccupazione per il futuro di questo straordinario gioiello che con fatica e dedizione abbiamo restituito alla collettività trasformandolo in un polo culturale e artistico di riferimento non solo per il Lazio. L’ennesimo flop del cartellone estivo e le innumerevoli difficoltà via via palesate in questi mesi stanno qui a dimostrare il totale disinteresse verso questo splendido sito e rafforzano la nostra paura che ci sia una strategia dietro a tutto questo: disfarsene per regalarlo a qualche privato”. Lo dichiara invece la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.