Il caso Tidei sui Rai3, riflettori su “promessopoli” e la società “North Wind”

Al caso Tidei è stato dedicato un ampio spazio nella trasmissione di Rai3 “Farwest”, condotta da Salvo Sottile e in onda il lunedì dalle 21,20. Il cronista Carlo Marsilli ha fatto un resoconto dettagliato di tutta la vicenda, esplosa con il video hot che ritrae il primo cittadino insieme ad una presunta amante in una stanza del Comune, consegnato dalla procura al consigliere comunale Roberto Angeletti per preparare la sua difesa, poi rinviato a giudizio dopo la denuncia per tentata corruzione dello stesso sindaco di Santa Marinella. Inchiesta giornalistica proseguita con le intercettazioni pubblicate dal giornale “La Verità” e una interrogazione presentata dal vice presidente della Camera Fabio Rampelli, su un presunto sistema di raccomandazioni e promesse di lavoro e incarichi. “Promessopoli”, come l’ha definita la trasmissione della Rai, che Tidei ha smentito seccamente: “Nessuna di quelle promesse ha mai avuto un seguito. Non ho mai promesso a qualcuno che sarebbe entrato con un concorso pubblico per raccomandazione. Le 4 mila assunzioni? Sciocchezze”. Ma Tidei è parso spiazzato quando l’intervista si è spostata sugli affari di famiglia o presunti tali. In altre parole sulla “North Wind”, una srl che secondo l’amministratore unico Balilla Piermarini, intervistato ad Allumiere, sarebbe una “holding” controllata dalla famiglia. Cosa smentita dal figlio più grande di Tidei, Ezio, ma confermata da un imprenditore, Pietro Lo Monaco, socio della stessa North Wind, tramite la “Stone&Green”. “Lo sanno pure i serci (sassi, ndc)”, ha detto Lo Monaco al telefono. A domanda del giornalista, se Tidei o qualcuno della sua famiglia avesse a che fare con la srl in questione, il sindaco ha dapprima risposto “non credo”, salvo poi ammettere che in una delle società partecipate, la “Pellicano”, ci lavora il figlio Ezio e che in futuro dovrà fare meglio sulla trasparenza: “E’ un problema che mi pongo da molto tempo – ha detto – però una cosa è certa, le gare non le fa e non le induce il sindaco, bensì vengono istruite dall’ufficio tecnico e aggiudicate dalla piattaforma che sta a Treviso”.

