Il caso Tidei su Mediaset: l’opposizione continua a chiedere le dimissioni ma lui “volta pagina”

Ne ha parlato anche la trasmissione di Rete 4 Quarta Repubblica, l’opposizione con la consigliera comunale Di Liello continua a chiedere le dimissioni ma il sindaco Pietro Tidei sembra voler archiviare in fretta la vicenda a luci rosse che lo ha coinvolto dopo l’installazione di alcune telecamere da parte della Procura all’interno del Comune. Rapporti “intimi” tenuti con due donne, in due momenti diversi e contenenti in una cartella consegnata ad uno degli indagati per preparare la sua difesa, il consigliere comunale Roberto Angeletti, per un presunto caso di corruzione denunciato dallo stesso Tidei. Nel programma di Nicola Porro si è parlato soprattutto delle intercettazioni incriminate, vale a dire i filmati hot, che secondo il conduttore e gli ospiti Piero Sansonetti, direttore dell’Unità e Simonetta Matone, deputata della Lega, non sarebbero dovute in nessun modo essere divulgate, ne tantomeno venire consegnate ad un indagato. Vittorio Sgarbi e la Matone hanno però condannato il comportamento del primo cittadino, a corto di “contegno istituzionale” e paragonato a Berlusconi. Quello che evidenzia la minoranza in Comune, che continua a chiedere le dimissioni del sindaco e promette battaglia nel prossimo consiglio comunale. “Con quale faccia rientreremo in quell’aula dopo la tempesta che si è scatenata su quell’edificio, violato dall’arroganza di potere del primo cittadino! La casa di tutti, in cui con timore reverenziale sono entrata in questa mia breve esperienza di consigliera, piegata ai bisogni di uno. Ma non è la cronaca gossip che ci interessa, piuttosto il mercimonio che si intravede sulle pagine di tutta la stampa nazionale. Santa Marinella agli onori della cronaca per bassezze umane e politiche: scambi di favori, sicumera nel condurre trattative pericolose, coinvolgimento di funzionari pubblici, attribuzioni creative di cariche e servizi, denaro dei cittadini elargito senza remora alcuna, abuso di potere, compravendita di posti di lavoro”, afferma Cleila Di Liello. Tidei però fa spallucce e convocato una conferenza stampa per venerdì, ma su “L’accordo per la valorizzazione e gestione del patrimonio regionale, linee di intervento e risorse finanziarie”.