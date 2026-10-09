Il caso Csp-Tpl arriva in Parlamento, Volpi: “Rinunciare al subappalto è incomprensibile”

“La decisione dell’amministrazione comunale di Civitavecchia di non accettare la proposta di subappalto fatta da Astral nei confronti di Csp è totalmente incomprensibile oltre che dannosa per i cittadini e i lavoratori interessati. La proposta fatta dalla Regione di subappaltare il servizio di trasporto pubblico locale in modo da lasciare inalterata la situazione è la scelta più ragionevole che si possa fare soprattutto per tutelare i lavoratori che, in caso contrario, si troverebbero loro malgrado a vivere una situazione svantaggiosa. Se a questo ci aggiungiamo che la vera motivazione per cui l’amministrazione Piendibene rinuncia a questa opportunità è semplicemente di tipo economico e finanziario, nonostante l’incremento del finanziamento regionale del servizio, allora questa decisione si trasforma da incomprensibile a inconcepibile. L’amministrazione comunale ritorni sui suoi passi o si assuma la responsabilità di dire ai lavoratori della Csp che non sono di suo interesse” Cosi in una nota il Deputato di Fratelli d’Italia Andrea Volpi.