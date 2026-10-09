Il caso Csp-Tpl arriva in Parlamento, Volpi: “Rinunciare al subappalto è incomprensibile”

"L'amministrazione comunale ritorni sui suoi passi o si assuma la responsabilità di dire ai lavoratori della Csp che non sono di suo interesse" Cosi in una nota il Deputato di Fratelli d'Italia Andrea Volpi

Il parlamentare di FdI Andrea Volpi

“La decisione dell’amministrazione comunale di Civitavecchia di non accettare la proposta di subappalto fatta da Astral nei confronti di Csp è totalmente incomprensibile oltre che dannosa per i cittadini e i lavoratori interessati. La proposta fatta dalla Regione di subappaltare il servizio di trasporto pubblico locale in modo da lasciare inalterata la situazione è la scelta più ragionevole che si possa fare soprattutto per tutelare i lavoratori che, in caso contrario, si troverebbero loro malgrado a vivere una situazione svantaggiosa. Se a questo ci aggiungiamo che la vera motivazione per cui l’amministrazione Piendibene rinuncia a questa opportunità è semplicemente di tipo economico e finanziario, nonostante l’incremento del finanziamento regionale del servizio, allora questa decisione si trasforma da incomprensibile a inconcepibile. L’amministrazione comunale ritorni sui suoi passi o si assuma la responsabilità di dire ai lavoratori della Csp che non sono di suo interesse” Cosi in una nota il Deputato di Fratelli d’Italia Andrea Volpi.

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