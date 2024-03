Il camping alla Frasca sottoposto a sequestro dopo l’esposto di Forum Ambientalista

Prima l’esposto, poi il blitz della Forestale. E’ stato sottoposto a sequestro il camping Traiano alla pineta la Frasca. L’azione del Gruppo forestale Lazio nucleo di Civitavecchia è avvenuta nella giornata di giovedì, a pochi giorni dall’esposto presentato dall’associazione Forum Ambientalista (https://www.bignotizie.it/degrado-alla-pineta-la-frasca-il-forum-ambientalista-presenta-un-esposto/).

Le condizioni in cui versa l’area le ha descritte Simona Ricotti, firmataria della denuncia: “Decine di roulotte abbandonate e vandalizzate, suppellettili e mobilia sparse in ogni dove, materassi, frigoriferi, lavatrici, barche, biciclette, coperture di lana di vetro abbandonati sul terreno, cassonetti colmi di rifiuti di ogni tipo non svuotati da anni, i residui di quanto danneggiato e/o distrutto dall’incendio del luglio 2021 lasciato alle intemperie, alberi divelti.

Una situazione che, come parzialmente visibile dalle foto che si allegano alla presente, non solo può determinare situazioni di inquinamento del terreno e delle falde acquifere, ma che pone l’intera pineta a grave rischio di incendio boschivo. Una circostanza resa ancor più grave dal fatto che si tratta di un’area protetta in quanto ricadente, come già detto sopra, nel Monumento naturale “La Frasca”, istituito con Decreto del Presidente della Regione Lazio 29 settembre 2017, n. T00162”.