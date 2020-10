Il calcio rimane a porte chiuse

Tribune chiuse fino a nuovo ordine. E’ questa la decisione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio che prolunga il periodo delle partite di calcio dilettantistico che saranno giocate senza tifosi, come successo nelle prime due giornate di Eccellenza e Promozione. Decisione che ha effetto immediato e durerà fino a che la situazione sanitaria non migliorerà nel Lazio. Nulla da fare quindi per i tifosi locali che dovranno seguire da lontano o, per chi le fa, attraverso le dirette facebook le partite della propria squadra del cuore.

Questo il comunicato:

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio, in attesa dell’emanazione del nuovo DPCM sulle misure per il contenimento dell’ermegenza Covid-19 e sulla scorta dei provvedimenti adottati dall’autorità di Pubblica Sicurezza finalizzati a non permettere la presenza del pubblico agli incontri DISPONE che tutte le gare di campionato e coppa organizzate dal C.R. Lazio dovranno continuare a disputarsi, fino a nuovo provvedimento, in totale assenza di pubblico nel rispetto delle procedure riportate nella circolare n° 3 della LND che si allega al presente comunicato. Per le amichevoli e i tornei societari, si ricorda che vanno scrupolosamente osservate le disposizioni previste dal Protocollo emanato dalla FIGC lo scorso 12 agosto.