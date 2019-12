Il calcio piange Umberto Carmelino

Un fulmine a ciel sereno ha scosso il calcio laziale e in particolare quello civitavecchiese. Umberto Carmelino è scomparso all’età di 53 anni. Da giocatore aveva vestito anche la maglia del Civitavecchia di cui poi era diventato allenatore nell’anno con Costanzo Arduini presidente. Oltre che per i buoni risultati conseguiti Carmelino si è sempre contraddistinto per l’eleganza e lo spessore umano che ha sempre dimostrato nelle vittorie e nelle sconfitte. Adesso la notizia che nessuno si aspettava e che lascia un grande vuoto in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. La redazione di BigNotizie desidera porgere le più sentite condoglianze alla Famiglia di Umberto Carmelino per l’enorme perdita.

