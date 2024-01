Il cabaret in scena al teatro Traiano con “Insieme…”

Domani, venerdì 12 gennaio alle ore 21:00, torna al Teatro Traiano la rassegna “Insieme…”, curata da “Il Mosaico” con la direzione artistica di Giulio Castello e la collaborazione di Stella Polare Aps e Agop Onlus, con il patrocinio del Comune di Civitavecchia, assessorato alla Cultura. In questa undicesima edizione la serata sarà dedicata al cabaret, con le performance di due artisti conosciuti in teatro e tv. Apertura con il famoso rumorista Alberto Caiazza (lui preferisce definirsi “ru…umorista”) con le sue divertentissime imitazioni di “tutto”; seconda parte con il Magico Alivernini, che coinvolgerà il pubblico con uno spettacolo che unisce la magia del prestigiatore a quella della comicità. Una serata in allegria presentata da Nicoletta Scirè. Parte dei proventi verranno devoluti a Stella Polare e Agop.