Quattro mesi per realizzare più interventi possibili prima della fine del mandato. E’ quello che proverà a fare il Comune, anche per arricchire l’agenda in vista della campagna elettorale delle comunali. Tra le opere che sembrano in dirittura d’arrivo, in quanto ad apertura dei cantieri, da segnalare il polivalente a San Liborio.

I lavori al nuovo palazzetto dello sport da quasi 2 milioni di euro dovrebbero partire a marzo. Ad aprile invece quelli per la realizzazione di una pista da atletica al Moretti della Marta. In rampa di lancio anche il project financing per il parcheggio multipiano a via Leopoli, con un investimento da 1,6 milioni di euro. Si attente anche la messa in sicurezza di Borgo Odescalchi e della strada delle Molacce, con un contributo complessivo che sfiora gli 1,5 milioni di euro.

Alla voce obiettivi da depennare invece c’è da iscrivere lo stadio comunale Giovanni Maria Fattori, se è vero che bene che vada sarà completata solo la tribuna coperta e l’area Saraudi a Campo dell’oro. Del progetto di riqualificazione, grazie alle prescrizioni Via e dopo la cancellazione del precedente piano di realizzazione dell’ex giunta 5 stelle (già approvato dal ministero), non si è saputo più nulla.