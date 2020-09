Il BMW Motorrad On The Road “romba” verso Tolfa

Il BMW Motorrad On The Road tour sta arrivando a Tolfa. Domani e dopodomani, sabato 19 e domenica 20 settembre, nella cittadina collinare avrà luogo infatti un evento nazionale organizzato dalla prestigiosa casa automobilistica e motociclistica, realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale. Gli amanti delle due ruote avranno l’opportunità di fare un Test Ride in sella alle moto della gamma BMW Motorrad 2020: dalle iconiche Boxer, alle Classic della gamma Heritage, al mondo Adventure e alle nuovissime F 900 R e XR e S 1000 XR. Tolfa si conferma così una meta molto apprezzata è capace di calamitare l’attenzione di prestigiosi partners internazionali.