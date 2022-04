“Il Biodigestore non s’ha da fare”. I Comuni dicono “no” con un odg condiviso

Si è svolto questa mattina il consiglio comunale congiunto fra i comuni di Civitavecchia, Allumiere, Montalto di Castro, Monte Romano, Santa Marinella, Tarquinia e Tolfa, per ribadire il no al biodigestore che l’Ambyenta Lazio, dopo il via libera della conferenza dei servizi vorrebbe realizzare in località Monna Felicita, in zona industriale. Presenti tutti gli amministratori degli enti territoriali che intervenendo hanno rimarcato la contrarietà del territorio agli insediamenti di questo tipo. L’assise ha anche approvato un ordine del giorno, redatto dall’assessore all’ambiente Manuel Magliani, nel quale si evidenziano criticità sull’ok della conferenza dei servizi, i pareri negativi di Asl e Sovrintendenza e ulteriori iniziative (ricorso al Tar, richiesta di annullamento in autotutela della determina) da mettere in campo.