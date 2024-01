Il bilancio dell’attività della Polizia locale: “Mille rimozioni auto e 155 verbali per abbandono rifiuti”

Festa per il suo patrono San Sebastiano, ma anche tempo di bilanci per il corpo di Polizia locale di Civitavecchia. Oggi, al termine della messa in Cattedrale celebrata dal Vescovo Gianrico Ruzza, il comandante Ivano Berti ha condiviso con i presenti il consuntivo dell’attività dello scorso anno solare da parte delle donne e degli uomini del corpo.

Alla presenza del Sindaco Ernesto Tedesco, degli Assessori Francesco Serpa e Deborah Zacchei, del presidente del Consiglio comunale Giancarlo Frascarelli, dei consiglieri Emanuela Mari, Massimo Boschini, Alessandro D’Amico e Pasquale Marino, oltre che di autorità militari e civili, il comandante Berti ha messo in evidenza l’attività di un anno caratterizzato da ulteriori iniziative, per un migliore servizio fornito alla collettività. Tra queste, citato il Progetto estivo e progetto festività natalizie a Civitavecchia: nel periodo estivo e delle festività natalizie sono stati effettuati 40 servizi notturni fino alle ore 24.00 soprattutto nei giorni di fine settimana e nei giorni dedicati ad eventi e concerti, arrivando fino alle ore 02.00 in occasione dell’ultimo dell’anno, con centinaia di persone, esercizi e attività controllate, in sinergia con Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Per quanto riguarda la videosorveglianza, è stata ricordata l’attivazione dell’impianto di ultima generazione di Thaon De Revel e Marina, con collegamento fibra e Centro Stella presso il Comando di via Braccianese Claudia. Annunciato inoltre che è stato affidato il rinnovo delle videosorveglianza in Piazza Fratti e Piazza degli Eroi.

Infine, in tema di assunzione personale e strumentazioni, sono stati assunti altri due agenti nel mese di giugno, mentre è stato acquistato un telelaser trucam per i controlli dei mezzi pesanti e in tratti di strada particolari e a rischio (Aurelia, via Terme di Traiano ed altre aree).

Di seguito, altre cifre che aiutano a comprendere la mole di lavoro svolta nel corso del 2023 dagli agenti di Polizia locale sul territorio di Civitavecchia: