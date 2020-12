Il bilancio atterra in consiglio comunale. Maggioranza alla prova del voto senza Fratelli d’Italia

Si terrà oggi pomeriggio un nuovo consiglio comunale in video conferenza. Dopo quello di lunedì si replica e stavolta all’ordine del giorno, oltre a delle interessanti mozioni legate a Frasca, Porto storico e perdite idriche, ci sarà l’allegato C dedicato all’approvazione del bilancio consolidato 2019. Un atto importante, che vedrà l’esordio in illustrazione del neo assessore del settore, Norberta Pietroni. Fra i temi più delicati gli equilibri finanziari dell’ente locale, anche in relazione alla situazione critica che riguarda la partecipata Civitavecchia Servizi Pubblici. Fari puntati anche sulla tenuta politica della maggioranza dopo l’uscita (temporanea?) di Fratelli d’Italia. I meloniani replicheranno l’atteggiamento di lunedì, quando durante la votazione hanno fatto scena muta? Lo scopriremo quest’oggi.