Il bilancio approda in consiglio comunale. Tedesco alla prova dei numeri finanziari e politici

Si terrà oggi il consiglio comunale con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio di previsione, per il triennio 2021-2023. Fari puntati sui numeri economici dell’ente, ma anche su quelli politici. La maggioranza di centrodestra ha numeri “ballerini” dopo la rottura con Fratelli d’Italia e dunque deve rispondere presente in blocco se vuole avere chances di far passare il cruciale documento. Lo schema dovrebbe essere sempre lo stesso, Lega più Forza Italia più Gruppo misto, uguale 13 consiglieri comunali che bastano per centrare il risultato. Con i meloniani che masticano amaro dai banchi dell’opposizione, dopo il tentativo di ricucire lo strappo a Roma andato a vuoto. Spazio poi alle tematiche di rilievo in chiave bilancio, da Fiumaretta, al Fondo immobiliare, fino alle beghe legate all’accordo con l’Adsp da 2 milioni di euro, rimasto congelato da anni, alla situazione di Csp.