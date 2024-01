Il “Befana party” indoor nella sala di via Isonzo per eludere il maltempo

Giovedì 4 gennaio, come previsto, la sala di via Isonzo 8 ha ospitato il “Befana Party”, con l’intervento delle associazioni “Circolo Arci”, “Assproha”, “Nessuno Escluso”, “Ottava Nota”, “I Girasoli” e “Il Timone”. Più di trenta ragazzi e ragazze, con i rispettivi accompagnatori, hanno partecipato ai giochi, all’animazione e all’intrattenimento. Particolarmente soddisfatta l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Civitavecchia Deborah Zacchei, motore dell’evento che ha ricevuto anche la visita del sindaco Tedesco. L’organizzazione ha voluto ringraziare gli sponsor, Unicoop Tirreno e Cooperativa AGA, oltre ai cittadini e ai privati che hanno contributo alla realizzazione di questa bella iniziativa, che si è conclusa con la visita della Befana, per la gioia dei ragazzi intervenuti.