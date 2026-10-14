Il 9 novembre partono i lavori di manutenzione straordinaria del ponte di Via Aurelia Vecchia

Riceviamo e pubblichiamo. Prenderanno il via il prossimo 9 novembre i tanto attesi lavori di manutenzione straordinaria del ponte di Via Aurelia Vecchia.

L’intervento, fondamentale per il ripristino della viabilità della zona Ponte Nuovo-Quartaccia, vedrà la sua conclusione entro il mese di gennaio 2027.

Le lavorazioni richiederanno la chiusura totale della viabilità in corrispondenza dell’opera dal 9 Novembre 2026 al 19 Dicembre 2026.

La data di avvio e il cronoprogramma dettagliato sono stati definiti con Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) al termine di un proficuo incontro istituzionale svoltosi presso la sede comunale di Via Cicerone.

«Siamo particolarmente soddisfatti di poter annunciare l’avvio di questo intervento che rappresenta un tassello fondamentale per la sicurezza stradale e il ripristino della piena viabilità in un’area cruciale come quella tra Ponte Nuovo e Quartaccia – ha affermato il Sindaco- Ringrazio RFI per la proficua collaborazione. Faremo tutto il possibile, insieme ai tecnici, per monitorare lo stato dei lavori e contenere al massimo i disagi per i cittadini, restituendo l’infrastruttura rinnovata nei tempi previsti”.

L’incontro ha permesso di fare il punto sulle ultime fasi progettuali e di coordinare al meglio le operazioni tecniche, confermando la sinergia tra l’Amministrazione comunale e RFI.

Il ponte ferroviario lo scorso 8 febbraio aveva subito un cedimento del cordolo laterale e l’evento aveva provocato la chiusura alla circolazione viaria del tratto, creando disagi ai residenti della zona.

Ulteriori dettagli operativi, riguardanti modifiche temporanee alla viabilità e i percorsi alternativi durante il cantiere, saranno resi noti nei prossimi giorni. Comune di Santa Marinella.