Il 4 luglio manifestazione nazionale “Per il clima, fuori dal fossile” davanti ai cancelli di TVN

Arriveranno in città comitati territoriali da tutta Italia. All'interno dell'iniziativa conferenza stampa su turbogas. In prima linea Comitato S.O.L.E Collettivo, No al Fossile Civitavecchia e Forum Ambientalista

Mentre il dibattito cittadino sul progetto Enel di realizzare una nuova centrale turbogas a Civitavecchia sembra improvvisamente rianimarsi, la campagna “Per il clima, fuori dal fossile” ha convocato per sabato 4 luglio, alle ore 10, una manifestazione nazionale davanti ai cancelli di TVN. Arriveranno in città comitati territoriali da tutta Italia. “Si tratta di esperienze che da anni, in alcuni casi da decenni, si battono contro siti e progetti inquinanti direttamente collegati all’uso dei combustibili fossili i quali, come nel caso di Civitavecchia, continuano ad essere fonte di gravi problemi ambientali, sanitari e sociali. All’interno dell’iniziativa e più precisamente alle ore 11.30, sempre davanti ai cancelli della centrale TVN di Civitavecchia, è convocata una conferenza stampa sui temi della nuova centrale a gas di Civitavecchia, sul ruolo dei combustibili fossili nella transizione energetica italiana e sui prossimi appuntamenti della campagna locale e nazionale”. Lo dichiarano il Comitato S.O.L.E Collettivo, No al Fossile Civitavecchia, Forum Ambientalista.